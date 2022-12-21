Военный эксперт Подберезкин: «Надо сделать призыв с 18 до 30 лет»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 16:12 Антон Николаев,

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что нужно оставить минимальный возраст призывников 18 лет, а предельный - повысить до 30 лет. Такое мнение аналитик высказал изданию «Аргументы недели».

«Я не думаю, что это правильно. Надо сделать призыв с 18 до 30 лет. Это было бы верно! С 18 лет люди уже становятся гражданами, голосуют, их пора отправлять на службу, так как после этого они смогут стать полноценными гражданами. Человек, который голосует, но не служил в армии - неполноценный гражданин. Я вообще считаю, что человек, который в армии не отслужил, не имеет право голосовать и работать на госслужбе».

Ранее Минобороны РФ предложило поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.