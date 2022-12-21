Политолог Федоров: «Цель поездки Зеленского - срыв наступления РФ в феврале»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 15:29 Антон Николаев,

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Андрей Федоров считает, что основная цель поездки президента Украины Владимира Зеленского в США - обеспечить жесткое противостояние срыва наступления российских войск в феврале следующего года. Такое мнение политолог сказал в прямом эфире «НТВ» предает издание «Аргументы недели».

«В отличие от России, президент США не выделяет деньги, а выделяет Конгресс. Без этого Владимир Зеленский не смог бы получить сумму. Это огромные деньги! Это оружие! Главная цель поездки - обеспечить жесткое противостояние срыва российского наступления в феврале 2023 года. Вопрос заключается в том, что подписание решения о выделении денег должен будет принимать новый Конгресс США. Там будет присутствовать новый Конгресс. Это будет иметь огромное PR-значение».

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий сказал, что визит президента Украины Владимира Зеленского связан с согласованием бюджетов в Вашингтоне на 2023 год. Киев рассчитывает получить $40 млдр., но с этим могут быть проблемы.

Политолог Дробницкий о визите Зеленского в США: «Нужно снять токсичность с Украины»