Политолог Дробницкий о визите Зеленского в США: «Нужно снять токсичность с Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 12:41 Антон Николаев,

Дмитрий Дробницкий полагает, что визит президента Украины Владимира Зеленского связан с согласованием бюджетов в Вашингтоне на 2023 год. Киев рассчитывает получить $40 млдр., но с этим могут быть проблемы. Такое мнение Дробницкий высказал изданию «Аргументы недели».

«Есть очень серьезные опасения, что в Палате представителей США, в которой с 3 января будут занимать большинство республиканцев, возобладает точка зрения «не отдавайте аудит». Дело даже не в том, что кто-то там не очень любит Украину. Украина для республиканцев - это личный, коррупционный, семейный проект Байдена-младшего. Учитывая то, что в этом коррупционном проекте завязаны не только Байден, но множество других лидеров демократической партии, понятно, что выделение денег для Украины может быть затруднено. Более того, демократы пытаются чохом принять финансирование оставшихся непринятых бюджетов по ведомствам на 2023 год, где $40 млрд. выделено на Украину. Республиканцы готовы принять бюджет временный до конца февраля, а выделение денег на Украину нужно обсуждать отдельно. У демократов хватает, конечно, голосов, чтобы принять этот законопроект. Но там есть люди, которые могут создать сложности для этого. Вызвали Зеленского с целью поднятия этой темы, снять немножко токсичности с Украины благодаря патриотической риторики, и попытаться протолкнуть этот билль расходов».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправился в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом и обсуждения сотрудничества стран.