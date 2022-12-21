Дмитрий Песков: Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию до Нового года

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21 декабря 2022, 13:02

Президент России Владимир Путин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию до Нового года. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, в ходе беседы с представителями СМИ выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Песков: до Нового года оглашать послание Федеральному собранию Путин не будет, "географически" это будет в следующем году», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков указал на то, что у Кремля нет позитивных ожиданий от визита украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.