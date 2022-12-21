Associated Press: США включат ЗРК Patriot в новый пакет военной помощи Украине

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21 декабря 2022, 08:39

ЗРК Patriot, Aaron Henson / globallookpress.com

Соединенные Штаты включат зенитные ракетные комплексы Patriot в новый пакет военной помощи киевской стороне. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», распространило агентство Associated Press.

«Системы ПРО Patriot будут в новом пакете военной помощи США Украине, сообщает Associated Press», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, также Вашингтон планирует поставить Киеву высокоточные управляемые бомбы.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление о том, что в организации не знают о вероятном посещении украинским президентом Владимиром Зеленским ее штаб-квартиры в Нью-Йорке.