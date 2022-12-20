Песков подтвердил информацию о том, что Путин побывал в зоне спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Владимир Путин побывал недавно в зоне проведения специальной военной операции и именно там общался с командующими войск. Об этом написала во вторник «Российская газета».
Издание указывает, что ранее о поездке президента в зону СВО написал в своем телеграм-канале депутат Государственной думы Андрей Гурулев. Газета попросила Пескова прокомментировать, насколько верна информация парламентария.
«Если он имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да», - ответил на вопрос издания Песков.
Ранее сообщалось, что весь день 16 декабря президент РФ провел в объединенном штабе войск, задействованных в СВО.