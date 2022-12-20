Песков подтвердил информацию о том, что Путин побывал в зоне спецоперации

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20 декабря 2022, 22:03 Источник: Российская газета

Владимир Путин в объединенном штабе войск, задействованных в зоне СВО, 16 декабря 2022 г. Фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Владимир Путин побывал недавно в зоне проведения специальной военной операции и именно там общался с командующими войск. Об этом написала во вторник «Российская газета».

Издание указывает, что ранее о поездке президента в зону СВО написал в своем телеграм-канале депутат Государственной думы Андрей Гурулев. Газета попросила Пескова прокомментировать, насколько верна информация парламентария.

«Если он имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да», - ответил на вопрос издания Песков.

Ранее сообщалось, что весь день 16 декабря президент РФ провел в объединенном штабе войск, задействованных в СВО.