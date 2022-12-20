Представитель Белого дома Кирби: Россия не будет диктовать условия помощи, которую мы предоставляем Украине

США не будут ориентироваться на мнение российской стороны при подготовке нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Он отказался комментировать информацию о возможной передаче Киеву систем Patriot, против которой Москва предостерегла Вашингтон.
Кирби также заявил, что в стране не собираются принимать во внимание условия России на тему помощи, поставляемой Украине. Он подчеркнул, что Америка продолжит сотрудничать с Киевом и действовать исключительно в его интересах.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии осудил ЕС.
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