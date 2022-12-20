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Представитель Белого дома Кирби: Россия не будет диктовать условия помощи, которую мы предоставляем Украине

, 20:42

Представитель Белого дома Кирби: Россия не будет диктовать условия помощи, которую мы предоставляем Украине
Джон Кирби, Bonnie Cash - Pool via CNP/ globallookpress.com

США не будут ориентироваться на мнение российской стороны при подготовке нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он отказался комментировать информацию о возможной передаче Киеву систем Patriot, против которой Москва предостерегла Вашингтон.

Кирби также заявил, что в стране не собираются принимать во внимание условия России на тему помощи, поставляемой Украине. Он подчеркнул, что Америка продолжит сотрудничать с Киевом и действовать исключительно в его интересах.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии осудил ЕС.

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