Слуцкий: НАТО имеет все шансы развалиться изнутри

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20 декабря 2022, 20:36 Источник: Telegram

Леонид Слуцкий. Фото с сайта Госдумы.

Для того чтобы Североатлантический альянс развалился, не надо стараться ни России, ни Китаю: у него есть все шансы разрушиться изнутри. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале во вторник глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Так политик прокомментировал высказывание постпреда США в НАТО Джулианн Смит, которая обвинила КНР и РФ в попытках «разделить североатлантических партнеров».

Слуцкий в связи с этим напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, заявлявшего о «смерти мозга» НАТО, а также упомянул о публикациях в американской прессе, в которых рассматривается вариант выхода из альянса США с целью скорейшего завершения украинского конфликта. И сделал вывод: НАТО имеет все шансы развалиться изнутри.

«Если бы не бездумная политика в отношении натовского расширения на Восток, если бы не намеренное разобщение двух братских народов извне, если бы не проект «анти-Россия» на Украине - сегодняшнего кризиса не было бы и в помине», - заявил политик.