Спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что в США надеются застать тот день, когда президент Путин изменит свою позицию по Украине

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20 декабря 2022, 19:31 Источник: RTVI

Нед Прайс. Фото: Тwitter.com/nedprice

В США не видят стремления Кремля к достижению мира в Украине, но надеются на изменение ситуации и продолжают держать открытыми дипломатические каналы. Об этом в интервью RTVI во вторник сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Пока, по его словам, в Вашингтоне видят только то, что президент Российской Федерации «хочет продлить этот конфликт». Тем не менее там не теряют надежды, что Владимир Путин скорректирует свою позицию.

«Мы, конечно же, надеемся увидеть тот день, когда президент Путин изменит свою концепцию, изменит свою позицию», — сказал Прайс.

Он также подчеркнул важность сохранения дипломатических каналов между Вашингтоном и Москвой. По его мнению, даже в столь напряженной обстановке государства должны сохранять «способность разговаривать друг с другом».

Ранее отставной офицер разведки США Скотт Риттер высказал предположение, что США хотели бы видеть на посту президента Украины главкома ВСУ Валерия Залужного.