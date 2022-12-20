Зеленский заявил, что Восток Украины держится потому, что Бахмут борется

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20 декабря 2022, 19:04

Владимир Зеленский. Фото: Telegram/t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент Украины, посетивший во вторник Бахмут (российское название — Артемовск), назвал украинских военнослужащих, ведущих там бои, «сверхлюдьми», которые на Донбассе борются за «всю Украину».

После поездки на передовую он разместил в своем телеграм-канале видео, на котором общается с солдатами и вручает им боевые награды.

«Восток держится потому, что Бахмут борется», - написал в комментарии к видео Зеленский.

Ранее Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал предположение, что войска ВСУ, которые пытаются любой ценой удержать Артемовск (Бахмут), могут попасть в полное окружение.