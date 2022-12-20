Депутат Драпеко о наказании за осквернение георгиевской ленты: «Сегодня приходится закручивать гайки»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 17:19 Антон Николаев,

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что закон о наказании за осквернение георгиевской ленты, соответствует сегодняшнему времени. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».

«Я предполагаю, что речь идет об осквернении, как символа. У нас же есть вечный огонь, знамя победы, государственный флаг и символ. В последнее время георгиевская ленточка стала символической вещью. Речь не идет о том, что ее в быту нельзя использовать. Есть вероятно случаи, когда ленту сжигали публично или специально рвали. Об этом идет речь! Об акции уничтожения с целью дискредитации, предположим, СВО, Великой Отечественной войны».

«Я думаю, что для такого времени, в котором мы живем сегодня, нет. У нас очень либеральное законодательство, но сегодня приходится закручивать гайки, так как есть желающие поглумиться. Видимо, их нужно немножко привести в чувства».

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. За ее публичное осквернение может грозить административная ответственность со штрафом до пяти миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.