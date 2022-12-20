Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 16:27

Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Глава Сербии Александр Вучич попросил Североатлантический альянс защитить сербское население в Косове и Метохии. Об этом информирует ТАСС.

«Президент Сербии Вучич попросил НАТО защитить сербское население в Косове и Метохии», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

В процитированном посте уточняется, что с такой просьбой Вучич обратился во время встречи со Стюартом Маншем, главой Командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе.

Как сообщалось ранее, Александр Вучич сделал заявление о том, что Белград не планирует вводить ограничительные меры в отношении Москвы, пока жизненные интересы Сербии не окажутся под угрозой.