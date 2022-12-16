Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ пока ее жизненные интересы не будут под угрозой

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16 декабря 2022, 09:41

президент Сербии Александр Вучич, Kremlin Pool/Global Look Press

Сербия не планирует вводить санкции против Российской Федерации пока жизненные интересы Белграда не будут под угрозой. Сербский президент Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии» сказал: «Мы можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой».

Вучич отметил, что говорит это более полугода. «Но мы выдержали, хотя внешнее давление с целью подтолкнуть Белград ввести санкции против Москвы продолжаются», — подчеркнул сербский лидер.

Александр Вучич напомнил, что Сербия 10 лет находилась под санкциями в 1990-2000 годах.

В Сербии говорят, что поддерживают Россию еще с того момента, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году, когда блок выступал за бомбардировку Югославии.