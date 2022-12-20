Военкор Эрвье о Марьинском направлении: «За установление контроля над регионом придется повозиться»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 15:29 Антон Николаев,

Tsitsagi Nikita/ globallookpress.com

Глеб Эрвье утверждает, что на Марьинском направлении есть успехи и продвижение российской армии, но говорить о полном контроле над регионом еще рано. Об этом военкор рассказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Опытное подвергается серьезным обстрелам. Мы не можем пока продвигаться на юг Авдеевки, так как дожимаем Водяное, но ему тоже осталось немного».

«Интересные события разворачиваются в Марьинке. Там удалось сбить противника с части позиций в центре города, но это не значит, что у ВСУ резко обвалился фронт. Бои продолжаются в многоэтажном секторе. Несмотря на то, что там есть успехи и продвижение, за полное установления контроля над регионом, на мой взгляд, еще придется повозиться, так как противник упирается, там есть очень сильно укрепленные районы под Марьинкой. Сильно помогает работа группы «Викинг». Группа занимается вычислением украинских боевиков на тыловых позициях. Противнику там нелегко. Из-за этого большое количество дезертиров. Воюет противник серьезно. Какие-то моменты, из-за которых Залужный призывает Зеленского ужесточить наказание за дезертирство, не влияют коренным образом на положение на фронте».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что до освобождения Марьинки осталось ждать совсем недолго.