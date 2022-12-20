Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 13:17

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Соединенные Штаты призвали Украину «к бою», они же должны остановить киевскую сторону. Соответствующую точку зрения выразил Дуглас Макгрегор, бывший советник американского министра обороны.

«Вашингтон призвал украинцев к бою, он же должен их остановить», — написал Макгрегор в своей статье, размещенной на страницах издания The American Conservative.

Также экс-советник главы Пентагона, в частности, отметил, что «Киев растратил весь свой человеческий капитал и значительную помощь Запада на серию обреченных на провал контрнаступлений».

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что вся численность украинской армии до начала СВО уже утилизирована.