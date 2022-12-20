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20 декабря 2022, 12:06

Наталья Никонорова, Alexander Rekun / globallookpress.com

Врио руководителя ДНР Денис Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности главы внешнеполитического ведомства республики. Об этом информирует ТАСС.

«Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел ДНР», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Донецкая народная республика вместе с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями осенью вошла в состав Российской Федерации.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший посол Луганска в Москве Родион Мирошник отметил, что вся численность Вооруженных сил Украины до начала специальной военной операции РФ уже утилизирована.