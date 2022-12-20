Госдума рассмотрит законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы РФ

Депутаты Государственной думы России во вторник, 20 декабря, рассмотрят законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы Российской Федерации.
В нижней палате российского парламента уточнили, что «к экстремистским материалам отнесут карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств».
Сегодня документ рассмотрят в первом чтении.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что карты, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации, являются скрытой формой пропаганды.
При принятии закона его нарушителям будет грозить административная ответственность, сообщает URA.RU.