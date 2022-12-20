Госдума рассмотрит законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 12:01 Источник: URA.RU

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Депутаты Государственной думы России во вторник, 20 декабря, рассмотрят законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы Российской Федерации.

В нижней палате российского парламента уточнили, что «к экстремистским материалам отнесут карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств».

Сегодня документ рассмотрят в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что карты, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации, являются скрытой формой пропаганды.

При принятии закона его нарушителям будет грозить административная ответственность, сообщает URA.RU.