Замглавы МИД Вершинин: признание РФ «спонсором терроризма» показывает беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов к Москве

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20 декабря 2022, 10:29 Источник: РИА Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, MFA Russia / globallookpress.com

Признание Российской Федерации «спонсором терроризма» показывает беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов к Москве. С соответствующим заявлением выступил Сергей Вершинин, заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел.

«Резолюция Европарламента о признании России “государством-спонсором терроризма” не имеет никакой юридической силы и лишь демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов по отношению к России», — приведено высказывание дипломата, сделанное в ходе беседы со СМИ, в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ.

Как сообщалось ранее во вторник, Вершинин отметил, что свыше 60 россиян в настоящее время отбывают наказание на территории Соединенных Штатов по несправедливым обвинениям.