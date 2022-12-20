Замглавы МИД Вершинин: свыше 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, они фактически взяты в заложники

Свыше 60 граждан Российской Федерации в настоящий момент отбывают наказание на территории Соединенных Штатов по несправедливым обвинениям, эти люди фактически взяты в заложники. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал РИА Новости, выступил Сергей Вершинин, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ.
«Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, они фактически взяты в заложники, заявил РИА Новости замглавы МИД Вершинин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Ранее сообщалось, что отечественный бизнесмен Виктор Бут, обмененный на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, поддержал идею создания агентства по вызволению граждан РФ из заключения за рубежом.