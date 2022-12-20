Замглавы МИД Вершинин: свыше 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, они фактически взяты в заложники

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20 декабря 2022, 09:40 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, MFA Russia / globallookpress.com

Свыше 60 граждан Российской Федерации в настоящий момент отбывают наказание на территории Соединенных Штатов по несправедливым обвинениям, эти люди фактически взяты в заложники. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал РИА Новости, выступил Сергей Вершинин, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ.

«Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, они фактически взяты в заложники, заявил РИА Новости замглавы МИД Вершинин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее сообщалось, что отечественный бизнесмен Виктор Бут, обмененный на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, поддержал идею создания агентства по вызволению граждан РФ из заключения за рубежом.