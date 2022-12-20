Генсек Зась: вопрос о вхождении в ОДКБ новых стран не обсуждается

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20 декабря 2022, 10:00 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вопрос о присоединении новых государств к Организации Договора о коллективной безопасности в настоящий момент не обсуждается. На это, как передает РИА Новости, указал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Вопрос о вхождении в ОДКБ новых стран не обсуждается, шаги по расширению блока должны повышать его эффективность, заявил РИА Новости генсек организации Зась», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сообщалось, что Станислав Зась назвал угрозой наращивание сил Североатлантического альянса рядом с границами государств, являющихся членами ОДКБ.