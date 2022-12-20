Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заверила, что скоро все смогут убедиться в возможностях северокорейских ракет

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20 декабря 2022, 08:37

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Е Чжон, Inter-Korean Summit Press Corps/ / globallookpress.com

Политик Ким Е Чжон, являющаяся сестрой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заверила, что в скором времени все смогут убедиться в возможностях снарядов, которые имеются в распоряжении Пхеньяна. Об этом информирует РИА Новости.

«Сестра Ким Чен Ына заявила, что все скоро смогут убедиться в возможностях ракет КНДР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

По словам Ким Е Чжон, «жалкие эксперты» предпринимают попытки принизить технические характеристики северокорейских стратегических вооружений.

Ранее сообщалось, что баллистические ракеты, запущенные КНДР в прошлое воскресенье, пролетели порядка 500 километров.