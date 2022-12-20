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Спикер Госдепа Прайс: США не доверяют заявлениям Путина о том, что у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать

, 08:07

Спикер Госдепа Прайс: США не доверяют заявлениям Путина о том, что у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вашингтон не доверяет словам президента Владимира Путина о том, что у Российской Федерации отсутствует заинтересованность кого бы то ни было поглощать. На это, как передает ТАСС, указал Нед Прайс, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«США не доверяют заявлениям Владимира Путина о том, что у Москвы нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский лидер назвал очень результативными переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые состоялись в Минске.

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