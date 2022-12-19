Военкор ВГТРК Вдовин о ситуации в Донецке: «Ракета может прилететь куда угодно!»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 декабря 2022, 14:35 Антон Николаев,

globallookpress.com

Григорий Вдовин рассказал о жизни горожан в Донецке во время обстрелов. Он утверждает, что город пустеет из-за перманентных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом Вдовин рассказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Город продолжает жить. Естественно, он пустеет, все больше и больше окон, витрин закрываются желтой фанерой. Люди таким образом пытаются загородиться от взрывной волны. Сегодня утром на свои маршруты вышли автобусы, люди идут на работу. Мы проезжали мимо школы, видели, что преподаватели находятся в классах, - они дистанционно ведут уроки. Открываются магазины, но все закрывается очень рано. Уже в 3-4 часа дня люди стараются находиться дома. Но чувство защищенности очень ложное, так как с начала конфликта под ударом оказывается любой район Донецка. Ракета может прилететь куда угодно, в любую часть города и место».

Вдовин также сообщил, что во время обстрелов в Донецке, снаряд попал в одно из отделений, в результате чего погиб один человек:

«Один из последних ударов был нанесен по больнице им. Калинина. На территорию больницы прилетело 10 ракет. Но в само помещение, где находились больные, попала одна ракета. Было принято решение об эвакуации больницы. Один человек тяжело пострадал, ему пытались оказать помощь, но он скончался».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заверил, что в результате контрбатарейной работы уничтожена часть позиций ВСУ, с которых накануне вёлся обстрел Донецка, передает RT.