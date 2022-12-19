Захарова заявила, что политика американских властей ставит Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения

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19 декабря 2022, 14:57 Источник: МИД РФ

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в понедельник, что политика властей США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения.

Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Государственного департамента Неда Прайса о том, что США якобы пытались выстроить с Россией стабильные и предсказуемые отношения, однако они стали "более нестабильными и непредсказуемыми" исключительно по вине Москвы, заявила, что в Вашингтоне представили ложную конструкцию, которую легко исправить, если Штаты и РФ поменять местами.

Дипломат обратила внимание на то, что к закономерному результату привело желание Вашингтона любыми путями сохранить американскую гегемонию, игнорируя изменившиеся геополитические реалии, а также высокомерное нежелание США вести с российской стороной серьезный диалог о гарантиях безопасности.

Захарова отметила, что Америка сейчас все сильнее втягивается в новый конфликт, поддерживая финансами и оружием неонацистский киевский режим, а также увеличивая собственное военное присутствие "на земле". По словам официального представителя российского МИД, эта недальновидная и опасная политика ставит Вашингтон и Москву на грань прямого столкновения. Россия, по словам Марии Захаровой, призывает администрацию президента США Джо Байдена трезво оценить текущую ситуацию и не усиливать эскалацию.