Министр Правительства Москвы Кибовский рассказал о националистической литературе в Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

19 декабря 2022, 11:57 Антон Николаев,

globallookpress.com

Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский утверждает, что 20 лет назад в одном из киевских книжных магазинов ему показали комиксы, в которых главными героями являлись Бандера и Мазепа. Об этом он сказал в YouTube - шоу «Эмпатия Манучи», передает издание «Аргументы недели».

«В 2002 году я уже был сотрудником Минкульта. Тогда я участвовал в больших переговорах в Киеве между Украиной и Россией по целому комплексу проблем. После непростых официальных дебатов для подведения итогов мы пошли в хороший ресторан. С моих оппонентов, которые участвовали в дебатах и были яростными, моментально все это слетело. Они мне сказали, что неужели я думаю, что мы все не понимаем, что Чёрное море не выкопали укры? Это у вас все спокойно, это у вас почему-то нет идеологии, вы все позволяете! Если мы об этом скажем что-то не так, то мы даже в школе учителями не устроимся. Мы вышли из ресторана, перешли через улицу, где находился большой книжный магазин. Весь магазин был завален комиксами: «Герой Бандера», «Славный Мазепа», «Галичина - наше все», «Голодомор», «Москали». Я перевернул комикс, а там указано, что их печатали в Канаде, «Общество ветеранов УПА*». Мне сказали, что подобная литература во всех украинских школах, библиотеках! Не дай бог ты скажешь, что не будешь это распространять! Это читают дети малые, они вырастут. И вот они выросли!».

По мнению Кибовского, тоже самое происходило в странах Балтии, где власти выстраивали схожую примитивную идеологию.

«УПА*» - Запрещенная в России экстремистская организация.