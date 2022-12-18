Кадыров выложил пост на китайском языке, где говорится, что Россия, бросившая вызов угрожающему всему миру НАТО, движется к победе

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18 декабря 2022, 12:22

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

В Telegram-канале руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова появилась публикация на китайском языке, в которой говорится, что Российская Федерация, бросившая вызов угрожающему всему миру НАТО, движется к своей победе.

«Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Но Россия идет вразрез со всеми западными прогнозами, бросает вызов этому злу и уверенно движется к победе», — отмечается, в частности, в процитированном посте.

Также Кадыров, использовав китайские иероглифы, призвал «весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший американский посол в Москве Джон Салливан высказал утверждение, согласно которому глава ЦРУ Уильям Бернс предупреждал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева осенью прошлого года о решительном ответе западных государств в случае начала боевых действий на Украине.