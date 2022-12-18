Экс-посол Салливан: глава ЦРУ предупреждал Патрушева в ноябре 2021-го о решительном ответе Запада в случае начала боев на Украине

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18 декабря 2022, 12:03

Директор ЦРУ Уильям Бернс, Graeme Jennings - Pool Via Cnp / globallookpress.com

Директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс предупреждал секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева в ноябре 2021-го о решительном ответе Запада в случае начала боевых действий на Украине. Об этом рассказал изданию New York Times Джон Салливан, бывший посол Вашингтона в РФ.

Осенью прошлого года Патрушев встречался с Бернсом в Москве. По словам присутствовавшего на переговорах Салливана, стороны обсуждали Украину. Согласно утверждению экс-посла, глава ЦРУ предупредил секретаря Совбеза, что западные страны «решительно и сплоченно» отреагируют, если на Украине вспыхнут боевые действия.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, Папа Римский Франциск спрогнозировал, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время.