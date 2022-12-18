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18 декабря 2022, 09:38 Источник: Народные Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня», попросил в своем официальном Telegram-канале у президента Украины Владимира Зеленского уточнить, какой именно месяц тот имел в виду, когда заявлял об условии возврата к границам 1991 года.

Согласно словам российского обозревателя, в зависимости от того, какой месяц 1991 года подразумевал «в бреду» украинский глава, резко меняются «стратегические цели».

Как отметил Корнилов, в настоящее время непонятно, к границам какого месяца Зеленский стремиться вернуть страну: января или декабря 1991 года.

В издании «Народные Новости» уточняют, что от этого нюанса ситуация может в корне поменяться, ведь если в январе СССР еще существовал и Украина была частью одного государства, то в декабре подписание Беловежских соглашений привело к распаду Советского союза на отдельные страны.в бреду