Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня», попросил в своем официальном Telegram-канале у президента Украины Владимира Зеленского уточнить, какой именно месяц тот имел в виду, когда заявлял об условии возврата к границам 1991 года.
Согласно словам российского обозревателя, в зависимости от того, какой месяц 1991 года подразумевал «в бреду» украинский глава, резко меняются «стратегические цели».
Как отметил Корнилов, в настоящее время непонятно, к границам какого месяца Зеленский стремиться вернуть страну: января или декабря 1991 года.
В издании «Народные Новости» уточняют, что от этого нюанса ситуация может в корне поменяться, ведь если в январе СССР еще существовал и Украина была частью одного государства, то в декабре подписание Беловежских соглашений привело к распаду Советского союза на отдельные страны.в бреду