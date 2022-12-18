Депутат Вассерман: США не могут исключить Россию из Совбеза ООН

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18 декабря 2022, 08:48 Источник: Народные Новости

Флаг ООН / IMAGO/MARC JOHN / https://globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки не способны исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, так как Устав ООН не дает возможности исключить кого-либо из постоянных членов Совбеза. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» заявил Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Вассерман.

Согласно словам политика, американцы прикладывают огромные усилия для того, чтобы снизить влияние России на «ход событий в мире», тогда как сами Соединенные Штаты своими действиями теряют положение «главной страны мира».

Вассерман также отметил, что Москву невозможно исключить из Совета Безопасности ООН, потому как та является постоянным членом международной организации.