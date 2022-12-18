Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Депутат Вассерман: США не могут исключить Россию из Совбеза ООН

, 08:48 Источник: Народные Новости

Депутат Вассерман: США не могут исключить Россию из Совбеза ООН
Флаг ООН / IMAGO/MARC JOHN / https://globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки не способны исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, так как Устав ООН не дает возможности исключить кого-либо из постоянных членов Совбеза. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» заявил Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Вассерман.

Согласно словам политика, американцы прикладывают огромные усилия для того, чтобы снизить влияние России на «ход событий в мире», тогда как сами Соединенные Штаты своими действиями теряют положение «главной страны мира».

Вассерман также отметил, что Москву невозможно исключить из Совета Безопасности ООН, потому как та является постоянным членом международной организации.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика

Политика

Владимир Рогов: Отвод вооружения ВСУ на расстояние, с которого невозможен обстрел ЗАЭС, обеспечит безопасность станции

Опасность для Запорожской АЭС исходит исключительно от ВСУ, отвод украинских войск на расстояние, с которого невозможно наносить удары по станции, создаст зону безопасности для ЗАЭС. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Общество

Политика