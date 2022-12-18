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NHK: Ракета, запущенная с территории КНДР, упала вне пределов исключительной экономической зоны Японии

, 07:57 Источник: РИА Новости

Северная Корея осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на источники в правительстве.

По данным источников, ракета  КНДР, предположительно баллистическая, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В службе безопасности на море Японии заявили о вероятности падения фрагментов, призвали воздушные и морские суда в случае их обнаружения к ним не приближаться и информировать службу.

По информации телеканала, данных о нанесении ущерба кораблям Японских морских сил самообороны или воздушным судам Японии нет.

С начала 2022 года Северная Корея осуществила 35 ракетных пусков. 25 сентября проведен пуск баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» с дальностью полета 4500 км, 18 ноября был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» с дальностью полета 998 км, которая упала в намеченную акваторию Японского моря в пределах исключительной экономической зоны Японии, в 200 километрах от острова Осима.

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