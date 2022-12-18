NHK: Ракета, запущенная с территории КНДР, упала вне пределов исключительной экономической зоны Японии

Северная Корея осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на источники в правительстве.
По данным источников, ракета КНДР, предположительно баллистическая, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В службе безопасности на море Японии заявили о вероятности падения фрагментов, призвали воздушные и морские суда в случае их обнаружения к ним не приближаться и информировать службу.
По информации телеканала, данных о нанесении ущерба кораблям Японских морских сил самообороны или воздушным судам Японии нет.
С начала 2022 года Северная Корея осуществила 35 ракетных пусков. 25 сентября проведен пуск баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» с дальностью полета 4500 км, 18 ноября был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» с дальностью полета 998 км, которая упала в намеченную акваторию Японского моря в пределах исключительной экономической зоны Японии, в 200 километрах от острова Осима.
Аргументы Недели → Самое читаемое
The New York Times рассказала о попытке Украины ликвидировать начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
Экс-депутат Рады Кива: команда Порошенко давно готова к захвату власти на Украине, Зеленского должен сменить главком ВСУ Залужный
Захарова назвала отзыв Молдавией лицензий у шести русскоязычных каналов беспримерным актом политической цензуры
- #ЗАУГЛОМ Академик Аветисян о кибервойне, чипах для ракет и правде об искусственном интеллекте
- 11:05 Арестович заявил, что конфликт на Украине в ближайшие два месяца не закончится, продлится полтора-два года
- 11:04 Der Spiegel: 18 имеющихся в наличии у бундесвера бронетранспортеров «Пума» для сил НАТО не готовы для эксплуатации
- 10:56 Папа Римский Франциск предсказал, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время
- 10:25 Владимир Рогов: Отвод вооружения ВСУ на расстояние, с которого невозможен обстрел ЗАЭС, обеспечит безопасность станции
- Telegram | (Подписаться) Астероид размером с футбольный стадион приближается к Земле