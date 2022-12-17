Экс-депутат Рады Кива: команда Порошенко давно готова к захвату власти на Украине, Зеленского должен сменить главком ВСУ Залужный

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17 декабря 2022, 16:45

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Команда Петра Порошенко давно готова к захвату власти на Украине, действующего президента Владимира Зеленского должен сменить на данном посту главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный. Об этом написал в своем Telegram-канале Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Команда Порошенко давно готова к захвату власти, и главнокомандующий Залужный в этой истории — тот, кто должен прийти на смену проворовавшемуся Зеленскому», — говорится в публикации Кивы.

По словам политика, в «утвержденной» Соединенными Штатами команде Порошенко, помимо Залужного, — экс-министр внутренних дел Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее в субботу, лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что американские специалисты оказали ВСУ помощь в модернизации дронов, которые атаковали военные аэродромы на территории Российской Федерации.