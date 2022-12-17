МИД РФ: болезненные последствия антироссийской политики для Евросоюза будут нарастать, в том числе не без «содействия» США

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17 декабря 2022, 15:59

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Болезненные последствия антироссийского курса для Европейского союза будут нарастать, в том числе не без «содействия» Соединенных Штатов. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступило министерство иностранных дел РФ.

«Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США», — процитировало заявление МИД в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

В отечественном дипломатическом ведомстве также указали на то, что очередные ограничительные меры, введенные Евросоюзом, не привносят ничего принципиально нового в отношения между Москвой и Брюсселем.

Как сообщалось ранее в субботу, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова отметила, что девятый пакет рестрикций ЕС будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение проблем в самом объединении.