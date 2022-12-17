Захарова: новый пакет европейских санкций будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение проблем в самом ЕС

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17 декабря 2022, 14:17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Новый, девятый пакет ограничительных мер Европейского союза в отношении Москвы будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение проблем в самом содружестве. С соответствующим прогнозом выступила Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел.

«Нынешний “пакет” будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — приведен комментарий Захаровой в публикации, которая появилась в Telegram-канале МИД.

Дипломат добавила, что из-за непродуманных действий, предпринятых чиновниками в Брюсселе, граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной «санкционной инфляцией». Экономике Евросоюза в настоящий момент угрожает деиндустриализация, также указала Мария Захарова.

Как сообщалось ранее в субботу, заместитель главы отечественного внешнеполитического ведомства Александр Грушко, высказываясь о новых европейских рестрикциях, заявил, что ЕС продолжает двигаться по саморазрушительному деструктивному пути.