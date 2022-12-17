Замглавы МИД РФ Грушко о новых европейских санкциях: ЕС продолжает движение по саморазрушительному деструктивному пути

Аргументы Недели → Политика 13+

17 декабря 2022, 12:54

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель руководителя российского министерства иностранных дел Александр Грушко, высказываясь о новых рестрикциях Европейского союза в отношении Москвы, отметил, что данное объединение продолжает движение по саморазрушительному деструктивному пути. Об этом информирует ТАСС.

«ЕС продолжает движение по саморазрушительному деструктивному пути, заявил Грушко, комментируя новые санкции», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Дипломат добавил, что ответ Москвы на ограничительные меры будет сопряжен с российскими национальными интересами.

Как сообщалось ранее сегодня, в постоянном представительстве РФ при Евросоюзе указали на то, что расширение санкций со стороны содружества увеличивает число сторонников России в мире.