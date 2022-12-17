Постпредство РФ при ЕС: расширение санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире

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17 декабря 2022, 09:55

Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Расширение рестрикций Европейского союза против Москвы увеличивает число сторонников Российской Федерации в мире. На это, как передает ТАСС, указали в постоянном представительстве РФ при ЕС.

«Расширение санкций Евросоюза увеличивает количество сторонников России в мире, заявили в постпредстве РФ при ЕС», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

В дипломатической миссии также отметили, что односторонние ограничительные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный парламентарий Леонид Слуцкий высказал мнение о том, что Евросоюз, внеся в свой новый санкционный пакет все партии, представленные в Госдуме, ввел рестрикции против выбора российского народа.