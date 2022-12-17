Депутат Слуцкий: Евросоюз, внеся в 9-й санкционный пакет все думские партии, ввел рестрикции против выбора российского народа

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17 декабря 2022, 09:40

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Европейский союз, внеся в свой новый санкционный пакет все партии, представленные в Государственной Думе, ввел рестрикции против выбора российского народа. Соответствующую точку зрения выразил депутат нижней палаты парламента РФ Леонид Слуцкий.

«Евросоюз внес все пять парламентских партий в 9-й санкционный пакет. По сути — еврочиновники ввели санкции против выбора российского народа, да вообще против всех», — говорится, в частности, в публикации, которая размещена в Telegram-канале Слуцкого.

Он высказал уверенность в том, что единство страны с помощью подобных мер подорвать не удастся.

Как сообщалось ранее в субботу, отечественный дипломат Юрий Пилипсон отметил, что ЕС в энергетической сфере продолжает «пилить сук, на котором сидит».