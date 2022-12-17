Представитель МИД России Пилипсон: Запад привел ситуацию вокруг Косова на грань вооруженного конфликта

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17 декабря 2022, 08:59 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Западная сторона привела ситуацию вокруг Косова на грань вооруженного конфликта. На это, как передает ТАСС, указал Юрий Пилипсон, глава четвертого европейского департамента российского министерства иностранных дел.

«Запад привел ситуацию вокруг Косова на грань вооруженного конфликта», — процитирован Пилипсон в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также отечественный дипломат отметил в ходе беседы с журналистами, что ситуация в европейской энергетике остается сложной. По словам Пилипсона, в данной сфере ЕС продолжает «пилить сук, на котором сидит».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что президент Косова Вьоса Османи подписала заявку на вступление республики в Евросоюз.