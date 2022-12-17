Представитель МИД РФ Пилипсон: Запад пытается любыми способами принудить Сербию согласиться с «государственностью» Косова

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17 декабря 2022, 12:27 Источник: Telegram-канал ТАСС

Флаг Сербии, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Запад пытается любыми способами принудить Белград согласиться с «государственностью» Косова. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Юрий Пилипсон, глава четвертого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства.

«Западные страны пытаются любыми способами принудить Сербию согласиться с "государственностью" непризнанного Косова», — процитирован представитель МИД РФ в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Отечественный дипломат также отметил, что Москва подтверждает готовность к открытому диалогу с Северной Македонией как будущим председателем ОБСЕ.

Как сообщалось ранее в субботу, Пилипсон указал на то, что западная сторона привела ситуацию вокруг Косова на грань вооруженного конфликта.