Представитель МИД РФ Пилипсон: Запад пытается любыми способами принудить Сербию согласиться с «государственностью» Косова

Запад пытается любыми способами принудить Белград согласиться с «государственностью» Косова. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Юрий Пилипсон, глава четвертого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства.
«Западные страны пытаются любыми способами принудить Сербию согласиться с "государственностью" непризнанного Косова», — процитирован представитель МИД РФ в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Отечественный дипломат также отметил, что Москва подтверждает готовность к открытому диалогу с Северной Македонией как будущим председателем ОБСЕ.
Как сообщалось ранее в субботу, Пилипсон указал на то, что западная сторона привела ситуацию вокруг Косова на грань вооруженного конфликта.