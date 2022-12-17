Канцлер Германии Шольц: несмотря на разногласия по ситуации на Украине, нельзя дать «оборваться нити» переговоров с Россией

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17 декабря 2022, 12:10

Канцлер Германии Олаф Шольц, Florian Gaertner / globallookpress.com

Несмотря на разногласия с Москвой по ситуации, которая сложилась на Украине, нельзя дать «оборваться нити» переговоров с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Олаф Шольц заявил, что, несмотря на разногласия по ситуации на Украине, нельзя дать “оборваться нити” переговоров с Россией», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков предположил, что посещение российским лидером Владимиром Путиным штаба СВО может быть знаком скорого наступления Вооруженных сил страны.