Защитный купол начали монтировать над хранилищем ядерных отходов на Запорожской АЭС

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17 декабря 2022, 11:46

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev/globallookpress.com

Над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской атомной электростанции к настоящему моменту начали монтировать защитный купол от осколков беспилотных летательных аппаратов и снарядов.

Информацию о строительстве купола предоставил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее сегодня российский дипломат Михаил Ульянов заявил, что прямой диалог Москвы, киевской стороны и МАГАТЭ по защитной зоне на Запорожской АЭС не представляется возможным из-за состояния отношений между Российской Федерацией и Украиной.