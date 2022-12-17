Российский дипломат Пилипсон: Польша за время председательства в ОБСЕ превратила ее в «токсичное место» для сведения счетов

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17 декабря 2022, 10:57 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Варшава за период своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе превратила данную структуру в «токсичное место» для сведения счетов. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, озвучил Юрий Пилипсон, представитель российского министерства иностранных дел.

«Польша за время председательства в ОБСЕ превратила эту площадку в "токсичное место" для сведения счетов, заявил в интервью нашему агентству директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам отечественного дипломата, польская сторона продемонстрировала вопиющий пример того, как не нужно председательствовать в организации.

Как сообщалось ранее в субботу, Пилипсон отметил, что Запад привел ситуацию вокруг Косова на грань вооруженного конфликта.