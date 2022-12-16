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Песков назвал «полной чушью» публикацию WSJ о том, что Путин в начале спецоперации поручал Кадырову «убрать Зеленского»

, 21:07 Источник: ТАСС

Песков назвал «полной чушью» публикацию WSJ о том, что Путин в начале спецоперации поручал Кадырову «убрать Зеленского»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Информация о том, что президент РФ Владимир Путин в начале спецоперации отдавал распоряжение главе Чечни Рамзану Кадырову «убрать» Владимира Зеленского, опубликованная газетой The Wall Street Journal, не соответствует действительности. Об этом в беседе с ТАСС заявил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В пятничной публикации WSJ, со ссылкой на данные разведки Украины, утверждается, что среди задач, поставленных российским президентом перед чеченскими формированиями, были захват правительственных зданий в Киеве и ликвидация Зеленского.

«Это полная чушь», - так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикацию.

В самом начале специальной военной операции в Украине Лондонская The Times утверждала, что на жизнь Зеленского было совершено три покушения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявлял, что таких попыток было по меньшей мере десять. 

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