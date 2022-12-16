БелТА: Лукашенко потребовал от кабмина Белоруссии жестко следовать курсу, направленному на реализацию союзных с Россией программ

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16 декабря 2022, 13:22

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал от кабмина бывшей советской республики жестко следовать курсу, направленному на претворение в жизнь союзных с Россией программ. Об этом, ссылаясь на агентство БелТА, пишет Telegram-канал ТАСС.

«Лукашенко потребовал от правительства Белоруссии жестко следовать курсу, направленному на реализацию союзных с РФ программ, сообщает БелТА», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Отмечается, что также президент заявил о срыве сроков реализации мероприятий по формированию единого рынка газа с Российской Федерацией.

Как сообщалось ранее в пятницу, Александр Лукашенко рассказал, что он собирается обсудить с главой РФ Владимиром Путиным неотложные решения, которые связаны с экономикой и стабильностью финансовых систем.