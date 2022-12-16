Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным неотложные решения, связанные с экономикой и стабильностью финансовых систем

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16 декабря 2022, 12:43

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал заявление о том, что он собирается обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным неотложные решения, которые связаны с экономикой и стабильностью финансовых систем. Об этом информирует РИА Новости.

«Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным принятие неотложных решений, связанных с экономикой и стабильностью финансовых систем», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня в Кремле сообщили, что Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, посетит Белоруссию с рабочим визитом.