Путин обсудил с Совбезом России вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями, с докладом выступил Лавров

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16 декабря 2022, 12:14

Президент России Владимир Путин, Konstantin Zavrazhin/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности Российской Федерации вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседними государствами, с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом информирует ТАСС.

«Путин обсудил с Совбезом РФ текущие вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями, с докладом выступил Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в пятницу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Минске 19 декабря обсудят вопросы безопасности и совместные меры реагирования.