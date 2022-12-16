Путин обсудил с Совбезом России вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями, с докладом выступил Лавров

Президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности Российской Федерации вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседними государствами, с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом информирует ТАСС.
«Путин обсудил с Совбезом РФ текущие вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями, с докладом выступил Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее в пятницу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Минске 19 декабря обсудят вопросы безопасности и совместные меры реагирования.