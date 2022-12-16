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Путин обсудил с Совбезом России вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями, с докладом выступил Лавров

, 12:14

Путин обсудил с Совбезом России вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями, с докладом выступил Лавров
Президент России Владимир Путин, Konstantin Zavrazhin/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности Российской Федерации вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседними государствами, с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом информирует ТАСС.

«Путин обсудил с Совбезом РФ текущие вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями, с докладом выступил Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в пятницу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Минске 19 декабря обсудят вопросы безопасности и совместные меры реагирования.

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