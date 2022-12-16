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Пресс-служба главы Белоруссии: Лукашенко и Путин 19 декабря в Минске обсудят вопросы безопасности и совместные меры реагирования

, 09:43

Пресс-служба главы Белоруссии: Лукашенко и Путин 19 декабря в Минске обсудят вопросы безопасности и совместные меры реагирования
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин на встрече в Минске 19 декабря обсудят вопросы безопасности и совместные меры реагирования. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировала пресс-служба главы Белоруссии.

«Лукашенко и Путин 19 декабря в Минске планируют обсудить безопасность в регионе и совместные меры реагирования, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее на текущей неделе Владимир Путин сделал заявление о том, что попытки Запада разрушить экономику РФ не удались.

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