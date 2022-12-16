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Аргументы Недели → Политика 13+

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом РФ

, 11:55 Источник: БелТа

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом РФ
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в пятницу, 16 декабря, сообщил, что страна никогда не будет врагом Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставило агентство Белта.

Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества отметил, что суверенитет и независимость Белоруссии являются незыблемыми. При этом Минск никогда не будет врагом Москвы, уточнил политик.

Глава республики отметил, что ни в одной союзной программе не содержатся посягательства на белорусские суверенитет и независимость.

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