Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом РФ

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16 декабря 2022, 11:55 Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в пятницу, 16 декабря, сообщил, что страна никогда не будет врагом Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставило агентство Белта.

Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества отметил, что суверенитет и независимость Белоруссии являются незыблемыми. При этом Минск никогда не будет врагом Москвы, уточнил политик.

Глава республики отметил, что ни в одной союзной программе не содержатся посягательства на белорусские суверенитет и независимость.