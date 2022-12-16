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EUobserver: Венгрия настояла, чтобы российских министров Шульгинова, Матыцина и Мурашко не включили в девятый пакет санкций ЕС

, 10:27

EUobserver: Венгрия настояла, чтобы российских министров Шульгинова, Матыцина и Мурашко не включили в девятый пакет санкций ЕС
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Будапешт настоял, чтобы российских министров Николая Шульгинова, Олега Матыцина и Михаила Мурашко не включили в девятый пакет ограничительных мер Европейского союза. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении интернет-ресурса EUobserver.

«Венгрия настояла на том, чтобы министр энергетики Николай Шульгинов, министр спорта Олег Матыцин и министр здравоохранения Михаил Мурашко не были включены в девятый пакет санкций ЕС в отношении России, сообщает портал EUobserver», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в дипломатическом ведомстве РФ указали, что новые рестрикции Евросоюза подрывают собственные интересы государств, входящих в данное объединение.

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