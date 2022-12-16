МИД России: новые санкции против Москвы подрывают собственные интересы стран Евросоюза

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16 декабря 2022, 09:58

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Новые ограничительные меры Европейского союза в отношении Российской Федерации подрывают собственные интересы государств, которые входят в данное содружество. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указали в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

«Новые антироссийские санкции подрывают собственные интересы стран ЕС, отметили в МИД РФ», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Некоторое время назад председатель Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС согласовал девятый пакет рестрикций против Москвы.

Как сообщалось ранее в пятницу, посольство России в Вашингтоне заявило о том, что новые санкции Соединенных Штатов являются свидетельством их «бессильной злобы».