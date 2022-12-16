В посольстве РФ в США рассказали, что санкции введены против фирмы, занимающейся прокатом велосипедов

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16 декабря 2022, 09:59

фото: vk.com/rusembusa

В посольстве Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки назвали новые американские санкции против России "бессильной злобой" Вашингтона. В опубликованном в четверг комментарии российской дипмиссии в Вашингтоне говорится, что власти США продолжают близкие к помешательству попытки нарастить давление на Россию действием ограничений.

В посольстве РФ указали, что в санкционные списки уже чуть не массово включаются новые российские чиновники, предприниматели и компании.

В санкционном списке, который опубликован на сайте американского Минфина, губернаторы приграничных с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков, Брянской - Александр Богомаз, Курской областей - Роман Старовойт и главы других регионов.

Минторг США ранее объявил санкции против российских компаний «Альянс электроникс групп», «Академия безопасности бизнеса», «Насосы Ампика».

Российские дипломаты привели пример: за суверенный внешнеполитический курс - рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. "Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" - подчеркивается в заявлении.

По сведениям дипмиссии, в Белом доме уверены, что еще немного, и российская экономика "будет разорвана в клочья".

В посольстве убеждены - этого не случится никогда, Россия продолжит поступательное развитие, несмотря на внешнее давление.

"Москва намерена укреплять сотрудничество с теми, кто в нем действительно заинтересован", - указано в комментарии дипмиссии.

Владимир Путин 15 декабря в рамках заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам повторил, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии, а будет расширять взаимодействие со всеми, будет искать более перспективных партнёров. "Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов", - пояснил он.